Ex-prefeita de Rio Verde e 3 empresas são condenados a devolver quase R$ 300 mil aos cofres públicos

Apuração do Ministério Público de Goiás revelou que houve aquisições fraudulentas de bens e serviços de três empresas inabilitadas para a contratação, durante o mandato da ex-prefeita de Rio Verde, Nelci Silva Spadoni, que está foi acusada de mal uso de verbas públicas.

A ex-prefeita e as empresas envolvidas no caso foram condenadas a ressarcir R$ 282.144,73 aos cofres públicos municipais, conforme sentença do juiz Mário Morrone. A setença determinou que fosse feita correção monetária do valor e aplicação de juros, a partir da citação dos réus.

De acordo com a ação do Ministério Público, as instituições apontadas, emitiram notas fiscais frias com a intenção de viabilizar negociações irregulares na administração de Rio Verde no ano de 1998.

Confira as empresas e proprietários condenados:

Tiãozinho Auto Peças Ltda.

Proprietários: Sebastião Bispo da Silva e Maria Aparecida Rezio.

Automecânica Model Car Ltda.

Proprietários: Jeová dos Santos de Oliveira, Marlene Francinalda Caboclo e Dirceu de Oliveira.

Papelaria Tupã Ltda.

Proprietários: Ricardo Sanches Siqueira e Olga Ribeiro.