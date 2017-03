Ex-deputado Mário Ghannam morre aos 67 anos em Goiânia

O ex-deputado estadual Mário Ghannam, 67 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (30), em decorrência de uma pneumonia, no Hospital Alberto Rassi (HGG), no Setor Oeste, em Goiânia.

"Foi uma fatalidade. Uma perda muito grande. Estamos todos muito tristes. Ele era um guerreiro, grande pai, protetor, presente a vida inteira, amigo. Sinto uma dor no peito, sou companheira de uma vida toda, já está fazendo muita falta aqui em casa", diz emocionada a mulher de Mário, Ângela Ghannam.

O político foi diagnosticado com pneumonia há cerca de um mês e estava internado na unidade de saúde há 10 dias. O velório acontece a partir das 14h de hoje na igreja ortodoxa São Nicolau, na Avenida República do Líbano, no Setor Oeste. O sepultamento será às 10h de sexta-feira (31), no Cemitério Santana.

Mário era formado em Direito e Letras. Em 1983 foi presidente da Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa), em 1991 assumiu o cargo de diretor geral da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Já em 1992 foi eleito vereador em Goiânia e também ocupou a presidência da Câmara Municipal. Encerrou a carreira política com o fim do único mandato para deputado estadual, na legislatura de 1994 a 1998.

Ghannam deixa a mulher, Ângela, com quem foi casado durante 36 anos, e quatro filhos. "Nossa filha está grávida de 9 meses do nosso primeiro neto, Pedro Miguel. Ele (Mário), queria muito conhecer o netinho", finalizou a viúva.