Ex-deputado estadual Rubens Cosac morre em Goiânia

O ex-deputado Rubens Cosac, de 71 anos, morreu no Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia, neste sábado (18). O político era casado com a ex-deputada Lamis Cosac.

De acordo com a viúva, o marido sofria de problemas cardíacos e ao voltar de uma viagem à praia, na última semana, ele sentiu falta de ar, foi internado e acabou morrendo no hospital.

Os médicos acreditam que a causa tenha sido uma infecção pulmonar.

O corpo de Rubens Cosac será sepultado em Ipameri neste domingo (19), às 16 horas.

Ele deixa três filhos e uma neta.

Em 1999, Rubens se aposentou por problemas cardíacos após cumprir seu último mandato.