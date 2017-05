Eunício diz que Senado vai cumprir afastamento de Aécio Neves

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou que a Casa vai cumprir a ordem de afastamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG), determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.



"É uma decisão da Justiça. Eu recebi um comunicado do STF e obviamente vamos dar sequência ao cumprimento do que foi determinado pela Suprema Corte", disse. O presidente afirmou ainda que cabe ao advogado do senador fazer sua defesa.



Ao longo da semana, surgiram boatos de que era possível que o Senado descumprisse a ordem de afastamento de Aécio, à semelhança do que fez a Mesa Diretora da Casa no fim do ano passado, diante da determinação de afastamento de Renan Calheiros (PMDB-AL) da presidência do Senado.