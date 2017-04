"Eu sou exemplo", diz Tiririca durante discussão com funcionário da Câmara dos Deputados; assista

Um vídeo divulgado no Youtube na noite da última quarta-feira (5) mostra o deputado federal Tiririca (PR-SP) discutindo com um homem na lanchonete da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

De acordo com o site da Jovem Pan, o bate-boca teve início após um funcionário da Casa ter cobrado o deputado sobre suas ações como parlamentar. Irritado, Tiririca respondeu, em tom alto, ressaltando sua assiduidade e suas relações no local.

"São 513 deputados e eu sou um dos mais assíduos. Um palhaço que vota, não sou 'salto alto', converso com todo mundo. Fala para os que estão fazendo merda aí, não para mim. Eu sou exemplo. Exemplo. Sou a voz do povo aqui dentro. Segundo mandato seguido como mais votado do país. Eu nem sei quem é você, rapaz", esbravejou. Enquanto Tiririca falava, ao fundo, uma voz repetia a palavra "lobista, lobista".

Confira o vídeo do momento da discussão: