Estudante agredido está na UTI

Era muito grave o estado de saúde do estudante de Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, ferido com um golpe de cassetete na testa por um capitão da Polícia Militar de Goiás (PMGO) no final da manhã de ontem, na Avenida Goiás, Centro, ao final da manifestação dos trabalhadores contra as reformas da Previdência ...