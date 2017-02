Estatais: Governo adia mudança nos conselhos

O governo estadual adiou pela segunda vez o cumprimento do decreto publicado no fim do ano passado para mudar as regras para a composição dos conselhos das estatais goianas. O documento, que foi assinado pelo governador Marconi Perillo (PSDB) no início de novembro, exige ficha limpa e proíbe que conselheiros sejam dirigentes partidários, secretários de Estado, demais comissionados e seus parentes, mas o prazo de 90 dias para a regularizar a situação não foi cumprido por nenhuma das 12 empresas, que agora têm até o dia 28 para enviar informações à Secretaria da Casa Civil.

Sem nenhum órgão designado para acompanhar o cumprimento do decreto, a Casa Civil ficou responsável pelo envio de ofícios solicitando às estatais que encaminhem até o fim do mês os currículos dos ocupantes de seus conselhos financeiros e de administração. Decorrido este prazo, informa a pasta, “serão propostas as substituições necessárias” a partir da análise da documentação encaminhada.

Conforme levantamento feito pelo POPULAR e publicado no fim de novembro, pelo menos 70% dos integrantes dos conselhos de administração das estatais terão de ser substituídos com base nestas novas regras.

Segundo a Casa Civil, foram oficiadas Celg Par, Celg G&T, Celg Telecom, Saneago, Iquego, Agehab, GoiásFomento, Metrobus, Goiás Gás, Goiás Parcerias, Codego e Ceasa.

Esta é a segunda vez que a mudança nos conselhos é adiada. A primeira delas ocorreu em 8 de dezembro, quando o prazo inicial de 30 dias do decreto assinado em 10 de novembro estava prestes a vencer e foram concedidos novos 60 dias que foram completados ontem. Este segundo documento também foi o responsável pela inclusão dos conselhos fiscais.

A Casa Civil argumenta que, apesar das prorrogações, “o governo do Estado vai conceder um prazo menor do que o da Lei das Estatais, que é de 270 dias, para que as empresas goianas façam as adequações”.

O decreto levou em conta lei federal sancionada em julho do ano passado e prevê que o ocupante de vaga nos conselhos deve ter “reputação ilibada e notório conhecimento”.

A experiência deve ser demonstrada por experiência profissional de, no mínimo, dez anos no setor público ou privado, na área de atuação da empresa, ou de quatro anos de ocupação de um dos seguintes cargos: direção ou chefia em empresa de porte ou objeto social semelhante; comissionado na estrutura básica do Executivo estadual; docente ou pesquisador em áreas de atuação da empresa; experiência como profissional liberal em atividade vinculada à área de atuação.

O documento também exige formação de nível superior, em área compatível com a de atuação da estatal.

Números

Atualmente, são 65 vagas em conselhos de administração e 30 nos fiscais. No primeiro caso, os salários variam de R$ 1,9 mil a R$ 5,9 mil e as reuniões ordinárias vão de mensais a semestrais. No segundo, os vencimentos vão de R$ 1,85 mil a R$ 3,8 mil, sendo as reuniões mensais ou quadrimestrais, dependendo do caso.