Estado finaliza e divulga últimas reconduções de funcionários em Goiás

O governo estadual concluiu ontem a recondução de servidores comissionados com a publicação da terceira lista, com 1.568 nomes. Ao total, 5.946 nomes foram mantidos no Estado. O processo termina um mês depois do decreto do governador Marconi Perillo (PSDB) que determinou a exoneração de todos os comissionados, à exceção do primeiro escalão, para que houvesse reconduções a partir do corte de 20% (1.388) dos cargos de assessor especial, assistente de gabinete e supervisor.

O governo informou que está avaliando formas de pagamento daqueles que continuaram trabalhando ao longo do mês e não foram reconduzidos. Possivelmente haverá uma folha complementar, mas ainda não há informações sobre a quantidade que receberá e os valores a serem pagos.

A lista foi incluída no sistema online do Diário Oficial do Estado na noite de ontem, em suplemento com data de 13 de janeiro. Isso porque o decreto do governador estabelecia prazo de 15 dias para as renomeações.

O atraso ocorreu por conta das dificuldades de fechar o novo quadro de servidores, com pressões políticas e relações com erros no quantitativo enviadas inicialmente pelos órgãos do Estado.

A primeira circulou no dia 18 em suplemento do DOE de 11 de janeiro, com 2.122 nomes. A segunda, no dia 26 em suplemento de 12 de janeiro, com mais 2.256.

A Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) informou que o novo quadro de comissionados fica assim definido: 376 da estrutura básica (cargos de chefia, em que houve cortes de 43 secretários executivos; 1.747 da estrutura complementar (em que não houve cortes por não se tratar de cargos de livre nomeação, como gerentes meritocráticos e diretores de escolas); e 5.352 da estrutura de assessoramento e supervisão (que sofreu corte de 1.388 vagas).

O governo anunciou economia de R$ 3 milhões mensais com a redução de comissionados, que deve ter validade a partir de fevereiro. “A estrutura básica já havia sido reduzida na última reforma, que enxugou o número de secretarias. Portanto, ao longo do tempo o governo estadual tem diminuído o número de comissionados, inclusive entre servidores efetivos. Hoje os comissionados representam cerca de 6% do total de servidores e 4% da folha”, informou a Segplan.