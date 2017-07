“Estávamos no melhor momento das nossas vidas”, diz mulher de Paulo Garcia

Atualizada às 12h33.

A mulher de Paulo Garcia e médica anestesista Tereza Beiler falou rapidamente com a imprensa no velório do ex-prefeito de Goiânia que acontece no Cemitério Jardim das Palmeiras, na capital.

Ela contou que Paulo estava ótimo, feliz, e não se queixou de nada. “Estávamos com vários planos e projetos”, afirmou Tereza sem entrar em detalhes.

Ainda de acordo com Tereza, o casal tinha acabado de retornar de uma viagem para o Ceará na última sexta-feira (28). “Estávamos no melhor momento das nossas vidas”, finalizou Tereza.

Tereza acompanha o velório na companhia dos filhos do casal. A todo momento ela, que acompanha o velório ao lado do caixão, se levanta e beija a testa de Paulo Garcia. O pai do ex-prefeito Altamir Garcia também já se encontra no Cemitério Jardim das Palmeiras.

Paulo Garcia (PT) morreu na madrugada deste domingo (30), aos 58 anos, após sofrer um enfarte. Segundo o advogado Edilberto de Castro Dias, que foi presidente da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) e um assessor muito próximo do ex-prefeito, Paulo estava na cama quando acordou passando mal, tentou se vestir, mas morreu ainda no quarto.

A mulher de Paulo Garcia foi quem prestou os primeiros-socorros ao ex-prefeito por volta das 4h, quando ele passou mal.

O irmão de Paulo, o cirurgião cardíaco José Garcia, que mora no mesmo prédio, chegou logo em seguida e também tentou reanimá-lo.

Segundo amigos que estiveram no apartamento da família no Setor Bueno, no início da manhã deste domingo (30), outros vizinhos que também são médicos tentaram sem sucesso socorrer Paulo, mas sem sucesso.

Paulo de Siqueira Garcia foi prefeito de Goiânia entre 2010 e 2016 e vice-prefeito na gestão de Iris Rezende entre 2009 e 2010. Também foi deputado estadual entre 2003 e 2006.

O velório de Paulo acontece no cemitério Jardim das Palmeiras. Haverá uma missa às 16 horas no local e, às 17h, o enterro.