Entorno pode ter mercado comum com DF

O governo de Goiás está discutindo a criação de um mercado comum entre Goiás e o Distrito Federal na região do Entorno de Brasília. A informação é do secretário da Fazenda, João Furtado, que concedeu nesta segunda-feira (14) uma entrevista para o site do POPULAR. Segundo ele, ao declarar que, em condições iguais de incentivos fiscais, Brasília teria mais atrativos que G...