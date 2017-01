Enquanto Eike Batista é procurado pela Interpol, filho curte férias em Las Vegas

No mesmo dia em que Eike Batista teve a prisão decretada pela Justiça brasileira, o filho dele, Olin Batista, de 21 anos, seguiu normalmente as suas férias em Las Vegas. O jovem postou na noite de quinta-feira (26) vídeos em um hotel com os amigos, como se nada estivesse acontecendo com o patriarca da família.

O pai de Olin Batista estrou para a lista vermelha de foragidos da Interpol, após teve mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça por suspeita de envolvimento em um esquema de pagamento de propina ao governador Sérgio Cabral, que está preso no Rio de Janeiro.

Em um dos vídeos publicado, o filho de Eike mostra os amigos andando de cueca pelos corredores de um hotel. Em outras imagens, ele filmou os companheiros em uma partida de tênis de mesa e escreveu na legenda: "muita falta do que fazer".

De acordo com os advogados de defesa, o empresário Eike Batista viajou para Nova York (EUA) na última terça-feira (24), mas está "à disposição para esclarecer tudo". As investigações envolvendo o nome do empresário fazem parte da Operação Lava-Jato e apuram a ocultação de US$ 100 milhões em contas no exterior.