Encontro causa desconforto

A Executiva do PSDB em São Paulo criticou e manifestou “desconforto” em relação aos encontros entre o senador Aécio Neves (MG), afastado da presidência do partido após ser acusado de pedir R$ 2 milhões do empresário Joesley Batista, e o presidente Michel Temer (PMDB). Os dois tiveram uma reunião fora da agenda na noite de sexta-feira (18), levando a executiva do diret...