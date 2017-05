Emenda que permitia salários de R$ 67,4 mil para procuradores da Alego é retirada de votação

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Vitti (PSDB), retirou a emenda que permitiria aos procuradores da casa ganharem salários de até R$67,4 mil. Medida foi tomada após reportagem de O POPULAR nesta quarta-feira sobre o assunto.

Vitti explicou que a ação é para que não haja problemas jurídicos futuros. "A emenda apresentada por mim e pelo líder do governo, Francisco Oliveira, não foi para permitir supersalários, mas reconheço que a redação permite uma interpretação errada. Então, pedimos a retirada desse trecho", diz.

O presidente da casa explicou que a intenção da emenda foi fazer com que a remuneração dos procuradores da Casa possa chegar ao teto estabelecido pela Constituição, isto é, R$ 33,7 mil. Atualmente, os salários dos procuradores estão limitados aos subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça, que é de aproximadamente R$ 30 mil.

O texto da PEC do Teto dos gastos que foi aprovado nessa terça-feira (16) por 29 votos a 11 poderia aumentar o limite dos salários dos procuradores da Assembleia Legislativa para R$ 67,4 mil. O benefício é garantido em emenda apresentada pelos deputados do PSDB José Vitti e Francisco Oliveira, respectivamente presidente da Casa e líder do governo.

No texto original da emenda, apresentada em voto separado do líder do governo na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), e assinada por vários deputados tanto da base quanto da oposição, a redação era diferente. O texto dizia apenas: “A remuneração dos procuradores da Assembleia Legislativa será por subsídio, não aplicando-lhes o limite único previsto no inciso XII do art. 92”.

Supremo

Em abril deste ano, os ministros do Supremo decidiram que um servidor pode receber remuneração maior que o teto previsto na Constituição Federal caso acumule dois cargos públicos. Nesses casos, o servidor está autorizado a somar o salário de cada um, como na situação citada pelo líder do governo.