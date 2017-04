Embaixador do Congo no Brasil visita Goiás

O embaixador do Congo no Brasil, Mutombo Nsenda, fez uma visita na tarde desta quinta-feira (27) à Goiânia.

Acompanhado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Pedro Alves de Oliveira e do superintendente de Comércio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento (SED), William O'Dwyer, ele se reuniu com o governador de Goiás, Marconi Perillo, no Palácio das Esmeraldas. Na pauta da conversa estiveram as importações e exportações, além das ações realizadas pelo governo estadual.

Ao final do encontro, o embaixador do país africano e o governador de Goiás trocaram presentes. Mutombo recebeu uma tela do artista goiano Luís Mauro e Marconi ganhou também uma tela, da artista congolesa Basukila.