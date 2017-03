Em regime aberto, empresário volta a dirigir posto que originou operação Lava Jato

O empresário Carlos Habib Chater, primeiro preso na operação Lava Jato há exatamente três anos nesta sexta-feira (16), deixou o Paraná, onde estava preso e agora cumpre pena em regime aberto em Brasília, onde voltou a dirigir o Posto da Torre, que deu origem e nome à investigação.

O posto de combustível está localizado no Setor Hoteleiro Sul, região nobre da capital federal, e continua com movimentação intensa apesar do impacto da Lava Jato. Passam diariamente pelo espaço com 16 bombas de combustível, lavanderia, bar, pastelaria, loja de conveniência e dezenas de funcionários, cerca de 3,5 mil clientes. Segundo um letreiro luminoso, esse é o "posto que mais vende no país”.

Turistas hospedados por ali costumam frequentar o local e os executivos se reúnem para o happy-hour. De quarta a sexta, a partir das 18h, o estabelecimento conta até com música ao vivo.

De acordo com o Ministério Público, era no Posto da Torre que ocorriam muitas negociatas e acordos que deram origem à Lava Jato. O posto abastecia os carros oficiais e os políticos do Congresso Nacional recebiam a propina da Petrobras.

Apesar do nome da operação da Polícia Federal, o Posto da Torre não disponibiliza o serviço de lava jato. O negócio já contou, além das quatro lojas, com casa de câmbio, que segundo as investigações, era usada para lavar dinheiro.

Antigamente, o posto só aceitava pagamento em dinheiro e hoje passa cartões de crédito e débito. De acordo com o Ministério Público, a restrição também era um modo de lavar dinheiro. Hoje, que paga com dinheiro vivo tem desconto R$ 0,16 no litro da gasolina.



Justiça

O dono do empreendimento foi condenado a 5 anos e 6 meses de detenção pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação ao tráfico e repasse de propina a políticos. Passou três anos no Paraná e desde outubro está em Brasília no regime aberto.

Chater também é acusado de adulterar bombas de combustível para que elas operem com vazão menor que o permitido.