Em nota, Marconi afirma que só irá se manifestar após conhecer o teor integral das delações

O governador Marconi Perillo, através de nota, se pronunciou sobre a citação de seu nome da lista do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Marconi informou que só irá se manifestar após tomar conhecimento integral do teor das declarações. Marconi reitera que acredita na Justiça e que irá esclarecer qualquer eventual questionamento. O governador também afirma que nunca pediu ou autorizou utilizarem seu nome em solicitação de contribuições de campanha que não fosse oficial e de acordo com a legislação eleitoral.

O governador Marconi Perillo é um dos sete políticos goianos relacionados na lista de Fachin. De acordo com depoimento de quatro ex-executivos da empreiteira (Alexandre José Lopes Barradas, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, João Antônio Pacífico Ferreira e Ricardo Roth Ferraz), ele recebeu R$ 8 milhões de caixa dois nas campanhas de 2010 e 2014. O objetivo era receber contrapartidas do governo do Estado na forma de "favorecimento do Grupo Odebrecht na área de saneamento básico".

Leia a nota na íntegra:

Nos termos da nota emitida na noite de ontem (12 de abril de 2017), relativamente às citações encaminhadas pelo e. Ministro Edson Fachin ao STJ, o governador Marconi Perillo só irá se manifestar após conhecimento integral do teor das declarações apresentadas.

O governador reitera que acredita na Justiça e que irá esclarecer qualquer eventual questionamento, mesmo porque, até o presente momento, não há qualquer inquérito autorizado pelo Poder Judiciário em tramitação no STJ, sendo impossível uma manifestação acerca de citação sem a devida contextualização.

Por oportuno, o governador ressalta que nunca pediu ou autorizou que solicitassem em seu nome qualquer contribuição de campanha que não fosse oficial e rigorosamente de acordo com a legislação eleitoral.