Em nota, governo diz que crise travou obras

A partir do levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) das obras paralisadas e em atraso em Goiás, o presidente do órgão, Kennedy Trindade, enviou um ofício ao governador Marconi Perillo (PSDB) informando a situação e sugerindo que sejam empenhados esforços para estabelecer as prioridades de conclusão das obras, “com a maior com a maior brevidade possí...