Em homenagem, guardas civis levam caixão do ex-prefeito de Goiânia Paulo Garcia

Ao fim da missa em reverência ao ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, os guardas civis metropolitanos se incumbiram da tarefa de levar o corpo do médico goianiense para o enterro na tarde deste domingo (30), no Cemitério Jardim das Palmeiras.

Também como forma de homenagem, o caixão levou as bandeiras do município de Goiânia e do Atlético Goianiense, clube que o ex-prefeito torcia.

Paulo Garcia (PT) morreu na madrugada deste domingo (30), aos 58 anos, após sofrer um enfarte. Segundo o advogado Edilberto de Castro Dias, que foi presidente da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) e um assessor muito próximo do ex-prefeito, Paulo estava na cama quando acordou passando mal, tentou se vestir, mas morreu ainda no quarto.

A mulher do ex-prefeito foi quem prestou os primeiros-socorros ao ex-prefeito por volta das 4h, quando ele passou mal. O irmão de Paulo, o cirurgião cardíaco José Garcia, que mora no mesmo prédio, chegou logo em seguida e também tentou reanimá-lo.

Paulo de Siqueira Garcia foi prefeito de Goiânia entre 2010 e 2016 e vice-prefeito na gestão de Iris Rezende entre 2009 e 2010. Também foi deputado estadual entre 2003 e 2006.