Em Goiânia, presidente do PSB defende renúncia

Diferentemente do PPS, que voltou atrás e resolveu aguardar para sair da base do governo Michel Temer, o PSB não vai refluir da decisão de deixar a base, segundo o presidente, Carlos Siqueira, que participou ontem, em Goiânia, da abertura do curso de Administração Pública para vereadores e lideranças promovido pelo PSB regional. Segundo ele, as denúncias contra o preside...