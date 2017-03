Em evento, Gilmar Mendes defende foro privilegiado

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes criticou nesta segunda (6) quem defende que o foro privilegiado é "uma mazela do Brasil" e afirmou que a redução do número de pessoas com a prerrogativa deve ser discutida pelo Congresso, e não pelo Supremo. "Já se disse no passado que para toda pergunta complexa há uma solução simples, e em geral errada...