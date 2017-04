Em discussão que lembra sala de 5ª série, deputado chama Bolsonaro de "cabeça de ovo cozido"; veja

Os deputados federais Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e Glauber Braga (PSOL-RJ) protagonizaram uma discussão durante uma reunião da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados na manhã da última quarta-feira (26).

Durante sua fala, o social-cristão afirmou que as questões ideológicas formam militantes com "cérebro de ovo cozido" e que a corrupção foi "institucionalizada pelo PT". Em seguida, Braga tomou a palavra e respondeu ao colega congressista que ele estava abusando de seu "discurso raivoso", sendo aplaudido por alguns presentes. Acompanhavam a reunião universitários participantes do programa Estágio Visita, que dá a estudantes do ensino superior a oportunidade de seguir a rotina dos parlamentares.

Em tom exaltado, os dois trocaram acusações por mais de dois minutos. Confira no vídeo abaixo: