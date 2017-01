Em decreto, prefeito do interior da Bahia entrega a Deus a chave da cidade

Em seu primeiro ato à frente da Prefeitura de Guanambi (BA), o prefeito Jairo Magalhães (PSB) determinou em decreto a entrega da chave da cidade a Deus.

"Declaro que esta cidade pertence a Deus e que todos os setores da Prefeitura Municipal estarão sobre a cobertura do Altíssimo", diz o documento, publicado em Diário Oficial nesta segunda (2).

Magalhães afirma que "todas as forças espirituais do mal nesta cidade estarão sujeitas ao senhor Jesus Cristo de Nazaré", e ainda cancela, "em nome de Jesus, todos os pactos realizados com qualquer outro Deus ou entidades espirituais".

"E a minha palavra é irrevogável!", escreve, ao final do documento.

SEM CONFUSÃO

Em nota, o prefeito informou que o decreto não pretendeu causar desavenças religiosas ou ir contra a laicidade do Estado brasileiro, já que foi inspirado no preâmbulo da Constituição, que promulga a lei "sob a proteção de Deus".

"Ele, nas suas mais diversas interpretações, está presente nas variadas religiões", disse, em nota.

"A intenção, diante do ambiente de intolerância e assustadora violência que atormenta as famílias e a sociedade, foi de apelar a todas as crenças, suplicando a mesma proteção de Deus, que é rogada na nossa Constituição."

Magalhães ainda afirmou que tem "total harmonia e respeito para com todos que professam, ou não, os mais variados credos", e que não haverá "distinção de qualquer natureza" na gestão em Guanambi.

"Se algum cidadão ou religião se sentiram ofendidos pela mensagem, o prefeito, de forma humilde e sincera, pede as mais sinceras escusas", informou a nota.

MODA

Magalhães não é o primeiro a fazer tal reverência.

Em dezembro, a então prefeita de Sapezal (MT), Ilma Grisoste Barbosa (PSD), assinou um decreto praticamente idêntico, dando as chaves da cidade a Deus -inclusive com o desfecho "E a minha palavra é irrevogável!".

Ela deixou o cargo em janeiro deste ano, depois de perder a reeleição.

A prefeitura de Alto Paraíso (RO) repetiu o gesto no último dia 1º, com a nova prefeita Helma Amorim (PTB).

O decreto que entrega a chave da cidade "ao senhor Jesus Cristo" também foi o primeiro ato do mandato da prefeita, numa redação igualmente quase idêntica ao decreto baiano.