Em última entrevista a Jackson Abrão, Paulo Garcia desabafou: "a história fará jus ao meu trabalho"

Em sua última entrevista ao jornal O POPULAR, o ex-prefeito Paulo Garcia vivia a expectativa para a escolha do seu sucessor com o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Goiânia, que foi vencida por Iris Rezende.

Na conversa com o jornalista Jackson Abrão, ele não quis listar o maior desafio da próxima (atual) administração. Porém, ele afirmou sofrer as consequências de ter investido pouco em propaganda e da crise pela qual passa seu partido nacionalmente.

O ex-prefeito afirmou a Jackson que estava entregando o cargo em melhores condições do que recebeu, rebatendo críticas de que não se encontrou como gestor.

Paulo Garcia (PT) morreu na madrugada deste domingo (30), aos 58 anos, após sofrer um enfarte. Segundo o advogado Edilberto de Castro Dias, que foi presidente da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) e um assessor muito próximo do ex-prefeito, Paulo estava na cama quando acordou passando mal, tentou se vestir, mas morreu ainda no quarto.

O velório de Paulo acontece no cemitério Jardim das Palmeiras. Haverá uma missa às 16 horas no local e, às 17h, o enterro.

Confira algumas perguntas transcritas e assista à íntegra em vídeo no final da matéria:

O sr. votou em quem para prefeito no segundo turno?

Votei de acordo com a minha consciência. Essa é uma das benesses do voto secreto. Você não tem que torná-lo público. Naturalmente, se tivesse alguém que pertencesse ao meu grupo político, anunciaria com o maior prazer. Mas esse não é o caso. Todos os dois foram adversários do nosso projeto desde o início. Mas fiz uma escolha, a que acredito que seria a melhor para a cidade.

O sr. afirmou que faria o seu sucessor, o que deu errado?

Acho que é notório, que é de conhecimento público. O massacre pelo qual passou o meu partido, o massacre pelo qual passam as forças ditas de esquerda no Brasil, é algo historicamente jamais visto. Portanto, se você fizer uma análise global dos resultados eleitorais no País, você verá que todos nós que pertencemos a essas agremiações políticas não tivemos resultados eleitorais positivos.

O que pesou mais, o PT, a candidata Adriana Acorssi, a administração do Paulo Garcia?

Foi o conjunto. Não há dúvida de que o PT hoje é uma sigla maculada injustamente no País. No futuro, todavia, mostrará tudo aquilo que produziu pela igualdade social, na criação de empregos, na busca de habitação e na defesa da classe trabalhadora. E, obviamente, será reconhecido. A história sempre faz justiça àqueles que trabalham de forma idônea.

Como o senhor interpreta a vitória de Iris Rezende?

Desejo das urnas.

Como será a transição com o novo prefeito?

Natural. Sou uma pessoa civilizada. No domingo mesmo, no final da noite, após o conhecimento dos resultados, liguei para ele por diversas vezes, ele não me atendeu, muito provavelmente estava comemorando o resultado. Em uma das vezes, um de seus assessores me afirmou que estava em coletiva e que retornaria, mas não retornou. Como não consegui o contato direto, deixei uma mensagem em seu telefone parabenizando pela vitória, desejando a ele uma administração profícua, que Deus o abençoe nesse próximo período. Também o parabenizei pela vitória, pelo Twitter.

No meio político, ouço comentários que ressaltam que Paulo Garcia não roubou, que é um político íntegro. Mas dizem que o sr. não é gestor. Como o senhor enxerga essa ideia?

Bom, que não roubei, você pode ter certeza disso.

E não deixou ninguém roubar?

Que eu saiba não. Saí da Prefeitura mais pobre do que quando entrei, porque, se eu tivesse continuado na minha vida profissional, sou neurocirurgião, muito provavelmente teria aferido resultados financeiros maiores do que o salário que recebo como prefeito. Temos um dos menores salários de prefeito de capital do País. Em Goiás mesmo, temos prefeituras com menor população onde a remuneração do prefeito é maior. Agora, fui um grande gestor, e a história fará jus. Fiz mais que qualquer administrador que me antecedeu.

Por que então há essa baixa aceitação das pesquisas da administração do sr.?

A conjuntura econômica muito complexa e difícil. Uma conturbação política que só me lembro de ter visto em períodos pós-revolução, pré-ditadura. Um verdadeiro desencanto da sociedade com os gestores públicos, sem analisar individualmente quem são. E, naturalmente, fiz pouca propaganda, preferi gastar este dinheiro com realizações de obras e projetos.

Hoje, politicamente, o sr. estaria mais próximo de Marconi Perillo ou Iris Rezende?

Estou sempre mais próximo daquele que deseja o mesmo que eu, e daqueles que desejam estar do meu lado. Naturalmente, as alianças políticas são muito próximas. Se puder utilizar uma metáfora, quando um não quer, dois não se casam.

O sr. pretende seguir na política? E no PT?

Estou preparado para isso. Agora, o futuro é muito complexo. Sempre afirmo que fazer projeções, ilações, tentativa de premonições, principalmente na vida pública, é muito complexo, porque o dia de amanhã ninguém sabe exatamente como será. Mas sou o mesmo desde que comecei na vida pública, nunca mudei de partido, nunca mudei de comportamento, sempre trabalhei com transparência, idoneidade, seriedade.

Qual foi a causa do rompimento do PT com o PMDB em Goiânia?

Isso você deveria perguntar ao PMDB.

Então, na sua opinião, o maior culpado é o PMDB?

Não. Não é o maior culpado. É o único. Até hoje, tenho vários auxiliares, nos quais tenho total confiança, que são egressos do PMDB. O meu procurador veio do PMDB. Meu secretário de saúde também. Um vereador eleito só se afastou da minha administração, o Andrey Azeredo (PMDB), para se tornar candidato. O pai do deputado Bruno Peixoto e do vereador Wellington Peixoto, Sebastião Peixoto, foi meu secretário até poucos dias. Tenho inúmeros outros auxiliares de primeiro escalão e nos escalões subsequentes, que são filiados ao PMDB. A decisão de se afastar de nós foi do PMDB. Não foi nossa.

Iris afirmou que o descontrole administrativo da Prefeitura começou depois que o sr. mexeu na equipe que ele deixou no segundo mandato dele. O que o sr. diz?

Vou te fazer uma confirmação contundente. Vou entregar a administração da cidade de Goiânia extremamente melhor, mais preparada, mais moderna, do ponto de vista administrativo, do que recebi.

Qual o legado que o sr. deixa?

Na área da saúde, o Hospital da Mulher, na Região Sul. As UPAS, as novas unidades de saúde e os centros de atendimento psicossociais são legados irreversíveis. Na área da mobilidade ninguém falava em desenvolvimento sustentável com qualidade de vida antes de mim. Comecei a falar disso em 2012, depois virou programas até de candidatos à Presidência da República. Naquela época, me rotularam de lunático, doido, que o povo não ia compreender o que era isso. Quem foi que implantou os corredores, com muita resistência, e que hoje são um sucesso total na Avenida T-63, na 85, no Corredor Universitário, na T-7, corredores com calçadas acessíveis, permeáveis? Quem foi que implantou o plano cicloviário de Goiânia? São 100 quilômetros de ciclovias na cidade de Goiânia. Hoje, o cicloativismo é moda. Posso citar um monte de coisa. Quem requalificou a Praça Cívica?

Qual foi o fato que marcou a vida do homem, do médico, ou prefeito Paulo Garcia?

A alegria de ser prefeito de Goiânia. Saio com a consciência tranquila. Tenho certeza de que Deus me deu mais do que merecia. Você nascer em uma cidade e ter o mandado contínuo mais longo de sua história como vou ter, de 6 anos e 9 meses, realizar mais de 75% do plano de governo que você propôs na última eleição, em 2012, andar na rua e ser abraçado, e as pessoas pedirem para tirar foto com você, isso é uma alegria imensurável.

Clique e assista à entrevista: