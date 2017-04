Emílio criticou “goela grande”

Em um dos anexos que ofereceu por escrito para firmar seu acordo de delação na Lava Jato, o patriarca do Grupo Odebrecht, Emílio Odebrecht, relatou ter dito a Lula que o “pessoal dele estava com a ‘goela muito grande’”.“Estavam passando de ‘jacaré para crocodilo’”, escreveu. Emílio fez as declarações por escrito, antes de depor ao Ministério Público. No texto, ele ...