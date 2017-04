Eleições 2018: Crise e racha na base desafiam Marconi

Quase 20 anos após assumir o governo estadual pela primeira vez, em janeiro de 1999, Marconi Perillo (PSDB) está hoje a 365 dias de deixar o cargo de forma definitiva, abreviando o fim do seu quarto e, conforme aliados, provável último mandato como governador. Caso dispute as próximas eleições, seja para tentar uma cadeira no Senado ou embarcar em um projeto nacional, o tuc...