"Ele foi o meu guri político", conta a amiga Raquel Teixeira sobre Paulo Garcia

A secretária da Educação do governo de Goiás, Raquel Teixeira, esteve presente na tarde deste domingo no cemitério Jardim das Palmeiras, na capital, para se despedir do amigo e ex-prefeito de Goiânia Paulo Garcia que morreu na madrugada deste domingo (30) em Goiânia depois de sofre um infarto fulminante.

"Sempre fomos amigos desde há época da universidade. Ele era professor do curso de Medicina e eu diretora do Instituto de Ciências Humanas e Letras. E mais do que isso, pois trabalhamos juntos muitos anos no meu escritório político quando fui deputada. Tínhamos uma relação muito próxima e que começou quando fui secretária da educação", relembrou a secretária.

Sempre evocando o lado humano de Paulo, Raquel afirma que o amigo tinha uma sensibilidade política como poucos têm. "Posso dizer que ele foi o meu guri político. Ele me ensinou como a política funciona. Além disso, ele era um ser humano maravilhoso. Como homem público era muito sensível à demandas das pessoas, das minorias, das questões da mulher, da categoria LGBT. Coisa que nem todo político às vezes entende".

Sobre a administração de Paulo Garcia à frente da Prefeitura de Goiânia, a secretária da Educação do governo de Goiás afirmou que ele era um político honesto, íntegro, leal e que vai fazer muita falta no quadro político do Estado.

"Ele entendia perfeitamente que ser prefeito era construir a cidade, mas também construir cidadania", finalizou emocionada.

Paulo Garcia (PT) morreu na madrugada deste domingo (30), aos 58 anos, após sofrer um enfarte. Segundo o advogado Edilberto de Castro Dias, que foi presidente da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) e um assessor muito próximo do ex-prefeito, Paulo estava na cama quando acordou passando mal, tentou se vestir, mas morreu ainda no quarto.

Paulo de Siqueira Garcia foi prefeito de Goiânia entre 2010 e 2016 e vice-prefeito na gestão de Iris Rezende entre 2009 e 2010. Também foi deputado estadual entre 2003 e 2006.

O velório de Paulo acontece no cemitério Jardim das Palmeiras. Haverá uma missa às 16 horas no local e, às 17h, o enterro.