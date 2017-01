Eike Batista dormiu praticamente todo o voo, diz passageiro

O jornalista e músico João Senise contou como foi o voo de Nova York com destino ao Aeroporto Internacional Tom Jobim/ Galeão que trouxe o empresário Eike Batista. “Foi um voo tranquilo. Ele foi um dos primeiros a entrar e foi direto para a classe executiva. Sentou na cabine 6A e ficou sozinho. Fez algumas ligações e em seguida dormiu. Dormiu praticamente o voo inteiro”, contou o jornalista.

Antes do embarque, Eike, que ficou no saguão, tirou algumas fotos e estava bem descontraído segundo João Senise. Ao pousar no Brasil, o comandante pediu que os passageiros permanecessem sentados. Neste momento, entraram policiais federais e retiraram Eike. “Não vi se ele foi algemado. Os passageiros se levantaram para filmar e tirar fotos, mesmo o comandante orientando para que todos permanecessem sentados. Ele não foi vaiado ou ridicularizado. Assim que eles retiraram o Eike, a porta foi fechada com os demais passageiros dentro da aeronave”, relatou o músico.