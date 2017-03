Economia goiana é apresentada a dirigentes do fundo soberano Mubadala

Dentre os compromissos da agenda de trabalho da Missão Comercial do governo de Goiás no Oriente Médio, o governador Marconi Perillo apresentou ontem as potencialidades da economia do Estado para os dirigentes do fundo soberano Mubadala, que comanda os investimentos do emirado árabe ao redor do mundo. Aos diretores do fundo, a comitiva goiana apresentou os número...