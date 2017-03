Durante queda de helicóptero, José Vitti diz que só pensou na filha de 1 ano e 3 meses

O deputado estadual José Vitti (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, levou um susto, ontem, pela manhã, quando o helicóptero que o levaria a Goianésia caiu de uma altura de 20 metros. A aeronave decolava do Autódromo de Goiânia e nem chegou a sair dos limites da praça esportiva. Um assessor acompanhava o deputado, além do piloto da aeronave. Ninguém se feriu. “Foi uma sensação horrível ver o chão chegando rapidamente sem poder fazer nada”, relatou Vitti ao POPULAR. Ele Iria para Goianésia cuidar de questões pessoais e o helicóptero é de um amigo.

O deputado conta ainda que ouviu um barulho e logo depois o motor do helicóptero parou. A aeronave estava em altura semelhante à de um prédio de sete andares e a 100 km por hora. Segundo Vitti, o piloto conseguiu minimizar a queda usando as rotações finais das hélices. “Caiu com uma pancada seca, mas ninguém se feriu”.

Na hora do acidente, Vitti diz que só pensou na filha de 1 ano e 3 meses, que ele havia deixado em casa poucos minutos antes, chorando. Ele conta que tem medo de voar e que não viaja por ar com muita frequência. “Como minha vida está muito corrida queria ir rápido e voltar. Mas isso pode ser visto como um sinal de que é preciso ter mais calma”, diz.