Durante prestação de contas, Iris pede apoio da Câmara Municipal para buscar soluções de problemas

O prefeito Iris Rezende esteve na manhã desta segunda-feira (20) na Câmara Municipal de Goiânia para prestar contas dos primeiros dias da sua gestão. Por mais de três horas, o prefeito ficou a disposição para responder perguntas dos vereadores.

Na ocasião, o Iris aproveitou para adiantar os planos do seu governo e preferiu não comentar a administração anterior, apenas reafirmando que assumiu a gestão com déficit mensal de R$ 30 milhões nas contas. Mesmo assim, o pemedebista disse que, futuramente, vai consultar a Câmara sobre grandes obras municipais que planeja para a cidade.

O prefeito foi questionado sobre assuntos relevantes, entre eles, a situação dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), a ausência da coleta de lixo, demissão de estagiários e contratação de concursados aprovados para a educação.

Um dos momentos mais acalorados da ida do prefeito à Câmara foi durante a fala do vereador Elias Vaz (PSB), que questionou a escolha da chefia de gabinete do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia (Imas). De acordo com o parlamentar, o escolhido é "uma pessoa acusada de roubo de merenda escolar".

Sem responder diretamente, Iris afirmou que está trabalhando para amenizar os problemas e cortar gastos. Segundo ele, o valor das dívidas municipais já somam R$ 70 milhões. “Estamos discutindo com as empresas o futuro, mas não as dívidas do passado, ou tapando buracos. Então vim aqui pedir apoio, participação desta Casa na busca de soluções", explicou o atual prefeito de Goiânia.

Apesar de longa, a participação do prefeito não satisfez os parlamentares. A vereadora Cristina Lopes (PSDB) considerou “melancólico” o discurso de Iris Rezende. “Ele só falou do passado, sem citar perspectivas futuras. Ficou tudo no ar. Só falou em cortar gastos e nada mais”, detalhou.

Enquanto isso, o também vereador Elias Vaz (PSB) lembrou que "são quase dois meses e administração continua patinando. Não dá para ficar apenas acusando a administração passada”.

BRT

Uma das obras que fazem parte dos planos de Iris Rezende para a cidade é o BRT, transporte público que visa aperfeiçoar o sistema e melhorar a experiência do usuário. De acordo com o prefeito, o projeto ainda precisa passar por modificações. "Vim aqui buscar luzes, trocar ideias e propostas em prol da nossa cidade", afirmou o prefeito ao dizer que o vereador é o melhor elo entre o poder público e o povo.

Contas passadas

Devido ao prolongamento da participação de Iris Rezende em plenário, foi adiada para a terça-feira (21) a prestação de contas da prefeitura relativo ao 3º quadrimestre de 2016, ou seja, os quatro últimos meses da administração do ex-prefeito Paulo Garcia (PT).