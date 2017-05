Duque aponta propina a Lula

O ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque revelou, ontem, que o ex-ministro Antonio Palocci (Fazenda-Casa Civil/Governos Lula e Dilma) “gerenciava” as propinas para o ex-presidente Lula no âmbito de contratos da Petrobras. Duque detalhou acertos referentes a contratos da Sete Brasil com estaleiros, que rendiam propinas à diretoria da Petrobras e ao PT - espec...