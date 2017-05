Doria oferece 'flores do mal' para Lula, Dilma e aos 14 milhões de desempregados do Brasil

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que oferece aos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff as "flores do mal" que recebeu ontem de uma cicloativista, que protestava em razão das mortes no trânsito após o aumento no limite de velocidade das marginais.

"Não será nenhum ativista, petista ou qualquer outro 'ista' que vai me colocar na parede. Nem com flores, nem com gritos", disse hoje o prefeito em discurso bastante efusivo na inauguração da praça Ayrton Senna, no bairro do Paraíso, centro de São Paulo.

‪Estou muito feliz em inaugurar a praça Ayrton Senna do Brasil, mais um espaço de lazer para São Paulo, homenageando este herói nacional. Precisamos de mais ídolos inspiradores como o Senna para o futuro da nação‬! #AceleraSP #JoãoTrabalhador #AyrtonSenna Uma publicação compartilhada por João Doria (@jdoriajr) em Mai 1, 2017 às 7:29 PDT

"As flores do mal que quiseram me dar ontem, eu dedico ao Lula, à Dilma e aos 14 milhões de desempregados do Brasil", exclamou o prefeito. "Vão para o Lula e para a Dilma porque promoveram 14 milhões de desempregados no País, gente que sofre hoje graças ao PT", acrescentou.