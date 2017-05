Doações legais da JBS em Goiás ultrapassam R$ 20 mi em 10 anos

O grupo JBS doou pelo menos R$ 20,5 milhões a candidatos a mandatos eletivos em Goiás nos últimos dez anos, de acordo com as prestações de contas oficiais de campanhas entregues à Justiça Eleitoral. Ao total, 84 políticos goianos de 14 partidos (da base e oposição) foram contemplados nas eleições estaduais e municipais de 2006 a 2014. A empresa nasceu no Estado, em Anápo...