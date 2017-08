Distritão é “muito ruim”, afirma Maia

Para o presidente da Câmara dos Deputados, sistema privilegiará os candidatos mais conhecidos e aqueles que têm recursos para bancar grande estrutura eleitoral

Wilson Dias/Agência Brasil

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), conversa com colegas no plenário da Casa: críticas ao fim “abrupto” do financiamento empresarial de campanha