Discussão é por respeito, diz líder

Diante da insatisfações por parte membros da base de sustentação do governador Marconi Perillo (PSDB) na Assembleia Legislativa, o líder do Governo, Francisco Oliveira (PSDB), foi à tribuna para defender que a administração estadual trata parlamentares com “respeito” e que haverá avanços na redação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita os gastos públi...