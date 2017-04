Dirigentes da Infraero teriam cobrado 3% do contrato de R$ 257 mi para obra no aeroporto de Goiânia

Atualizada às 16:40

Os dirigentes da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) teriam cobrado 3% de propina do valor das obras do Aeroporto de Goiânia, cerca de R$ 8 milhões do total de mais de R$ 257 milhões de contrato, para que o Grupo Odebretch atuasse como líder na execução voltada para o Aeroporto de Goiânia. As acusações constam nas delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht citadas nos despachos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

Como consta no documento, os ex-executivos João Antônio Pacífico Ferreira e Benedicto Barbosa da Silva Júnior relatam em suas delações a formação de cartel, por iniciativa do então presidente da Infraero, Carlos Wilson, para frustrar a competição em processos licitatórios relacionados a reformas de aeroportos no País.

Segundo eles, teriam sido planejadas “reformas de dez ou doze aeroportos, mediante conluio de diversas empreiteiras, sendo que o Grupo Odebretch atuaria como líder da obra em Goiânia”.

Cabendo para a empresa, portanto, 60% do empreendimento. Em contrapartida, os dirigentes da Infraero teriam solicitado, de propina, pagamentos correspondentes a 3% do valor dos contratos, que, no caso do aeroporto de Goiânia, equivalia a R$ 257.756.233,60. As informações podem ser acessadas na petição 6848.

Por meio de nota enviada ao POPULAR, a Infraero diz que desconhece qualquer investigação relativa às obras recentes de construção do novo complexo aeroportuário de Goiânia, iniciadas em 2012 e concluídas em maio de 2016. "Importante pontuar ainda que, em relação à construção do atual terminal de passageiros do Santa Genoveva, os processos foram acompanhados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) desde o início até o fim do empreendimento, visando à transparência dos serviços".

Já em relação às obras anteriores do Santa Genoveva, iniciadas em 2005 e paralisadas pelo consórcio em 2007, a estatal afirma que a paralisação se deu "porque o TCU, em fiscalização realizada em 2006, detectou indícios de sobrepreço na contratação da obra, determinando à Infraero a retenção de 20,23% dos valores a serem pagos. O consórcio construtor, por sua vez, entrou com ações ordinárias contra a Infraero e a União, e paralisou as obras".

A empresa termina a nota ressaltando que "colabora com todas as investigações e que as pessoas citadas não pertencem mais aos quadros da empresa"