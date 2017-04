Diretor da Comurg terá que esclarecer liberação de servidores em horário de expediente para protesto

A Câmara de Goiânia convocou o ex-presidente e atual diretor administrativo da Companhia Municipal de Urbanização (Comurg), Ormando José Pires, para comparecer a sessão, nesta quarta-feira (5), para esclarecer uma suposta liberação dos servidores das garagens para participar de uma manifestação contra os vereadores que investigam os quinquênios na Companhia.

Segundo informações da assessoria da Câmara, o pedido foi do vereador Elias Vaz (PSB). De acordo com ele, Pires deu a ordem no dia 22 de março, quando vereadores iriam se reunir com o atual presidente da Companhia, Denes Pereira, na tentativa de estipular regras para o pagamento do quinquênio.

A reportagem entrou em contato, por telefone, com Ormando José Pires, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto. Elias Vaz também não atendeu.

Quinquênios

Reportagem publicada pelo O POPULAR apontou que quase 60% da folha de pagamento da Comurg são compostos de adicionais, gratificações e quinquênios. Levantamento feito com base no mês de fevereiro mostra que, de um total de R$ 21,7 milhões brutos, R$ 11,8 milhões são referentes a estes três tipos de extras.

A análise mostra que o vencimento inicial dos funcionários representa pouco menos de um terço do total de gastos com pessoal. A despesa com o salário base é quase a mesma da referente a “outros proventos”, que incluem adicionais de segurança e insalubridade, entre outros.