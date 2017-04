Diretor da Comurg nega ter recebido R$ 32 mil de salários, mas não convence vereadores

O diretor administrativo da Comurg (Companhia Municipal de Urbanização) Ormando José Pires, esteve por mais uma hora nesta quarta-feira (5) na Câmara Municipal de Goiânia, debatendo com vereadores questões sobre os altos salários na empresa e a suposta liberação de funcionários das garagens para participar de uma manifestação contra os parlamentares que investigam os quinquênios na Companhia.

Ormando Pires respondeu a indagações e acusações de maneira sóbria. No entanto, as respostas do diretor não convenceram e o autor da audiência, vereador Elias Vaz (PSB), afirmou que Ormando Pires é um dos beneficiários dos super salários. "Não queremos tirar nada do servidor, especialmente do gari. Agora o diretor parece não ter vergonha na cara ao receber R$ 29 mil brutos por dois meses. Isso não tem explicação. Na verdade, ele participa dessa articulação em defesa de privilégios para uma minoria da Comurg”, completou Elias.

Em sua defesa, o diretor alegou ser funcionário da empresa há 29 anos e sempre trabalhou pensando nos interesses da cidade. “Fui o primeiro servidor efetivo que chegou à presidência da Comurg. Também não recebi R$ 32 mil de salários. Existem os descontos acima do teto legal, que é o salário do prefeito. Outra coisa, a questão salarial é acertada entre a Prefeitura e o sindicato, homologada pela Justiça Trabalhista. Na presidência da Comurg, apenas cumpri a determinação legal. Ademais, além do salário base, são incluídos gratificação, incorporação, férias etc.".

Elias Vaz (PSB) ainda acusou o diretor da Comurg de ser responsável por articular uma manifestação contra os vereadores. “Ele nega, mas foi o responsável por articular a manifestação contra os vereadores. Insuflou os servidores contra nós, obrigando a maioria a participar desse ato", afirmou o vereador.

Em resposta, Ormando Pires negou as acusações. “Mobilização é um direito do trabalhador. Reafirmo que não tive nenhuma participação nesse evento. Nego isso com veemência. Os vereadores são sempre bem vindos", se defendeu o diretor.

Ao final da sabatina, o presidente da Câmara, Andrey Azeredo (PMDB) se disse satisfeito com as explicações do diretor e relembrou a época em que trabalhou na Comurg com Ormando Pires. O vereador ainda afirmou que ele chegou à presidente da empresa "por méritos próprios, enfrentando muitas dificulades".