Dilma sabia, dizem Santana e Mônica

O marqueteiro João Santana e sua mulher, Mônica Moura, disseram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) sabia da existência do caixa dois na campanha presidencial de 2014. A afirmação já havia sido feita em depoimento para o juiz Sergio Moro, em Curitiba (PR), na semana passada.

Segundo o casal, a petista os recebeu em duas ocasiões: a primeira, em maio de 2014, e a segunda no final do mesmo ano. No entendimento deles, estava claro que o assunto tratado era o pagamento não contabilizado da campanha daquele ano.

No entanto, ambos afirmam que a expressão “caixa dois” não foi utilizada em nenhum momento. Eles disseram que o termo era proibido.

Segundo relatos de pessoas presentes ao depoimento prestado ontem, em Salvador, as perguntas do ministro Herman Benjamin, relator da ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer, indicam que a sua compreensão é que a ex-presidente só teve conhecimento dos pagamentos ilícitos após a vitória na eleição.

Benjamin questionou quais fatos concretos levavam o casal a achar que a petista sabia. A resposta de Mônica Moura foi que, na segunda conversa, no final de 2014, no Palácio do Alvorada, Dilma perguntou abertamente sobre a conta que havia no exterior para receber os valores.

A mulher do marqueteiro contou que, para essa reunião, voltou às pressas de Nova York (EUA) após uma ligação do assessor Giles Azevedo, que trabalhava para a então presidente, pedindo uma reunião urgente.

Segundo João Santana e Mônica Moura, Dilma mencionou diretamente a Operação Lava Jato no encontro, perguntando se a offshore que receberia os repasses estava protegida em relação às investigações.

Naquela época, o casal havia recebido apenas a parte oficial, de R$ 70 milhões. Havia ainda R$ 35 milhões, que, pelo combinado, seriam pagos por caixa dois - ao todo, o contrato foi de R$ 105 milhões.