Dilma diz que deputados que 'salvaram' Temer são os mesmos de impeachment

A ex-presidente Dilma Rousseff publicou uma nota em suas redes sociais nesta quinta-feira (3), dizendo que deputados que garantiram a vitória de Temer na Câmara na noite anterior são os mesmos que deram início ao seu impeachment e que elegeram Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A petista também citou Renan Calheiros (PMDB-AL), dando-lhe razão quando diz que "Cunha governa desde a prisão de Curitiba".



"Os deputados que, ontem, salvaram o presidente golpista de ser julgado no STF por crime de corrupção são os mesmos que, no ano passado, deram início ao impeachment fraudulento", afirmou. Levantamento do Estado revelou que, dos 263 votos contra o andamento do processo contra o peemedebista ontem, 80,2% foram de parlamentares que apoiaram o impeachment.



"São os mesmos que elegeram Eduardo Cunha para a presidência da Câmara. E são os mesmos que, agora, salvam Temer. Razão tem o senador Renan em dizer que Eduardo Cunha governa desde a prisão de Curitiba", concluiu a petista. Dilma ainda elogiou os que "não traíram" a democracia e votaram pelo prosseguimento da denúncia contra Temer.

Veja os posts:

Resta-nos continuar lutando contra a pauta regressiva dos golpistas que serão julgados pela história e condenados pelo voto popular — Dilma Rousseff (@dilmabr) 3 de agosto de 2017

Saúdo os deputados e deputadas que estiveram ao lado da legalidade e da justiça e não traíram a democracia e a nação brasileira — Dilma Rousseff (@dilmabr) 3 de agosto de 2017