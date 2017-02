Derrotado, Jovair tem votação “razoável”

Apesar de expor a desarticulação do chamado Centrão - grupo que teve protagonismo na Câmara Federal na eleição e gestão de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), hoje preso -, a votação obtida pelo deputado goiano Jovair Arantes é considerada razoável e não o enfraquece na Casa e na relação com o governo, avaliam parlamentares ouvidos pela reportagem.“Ele não fica maior ou menor, fica do m...