Deputados da oposição desfilam com mala de 'dinheiro' pela Câmara dos Deputados

Além de faixa e cartazes, oposicionistas desfilaram pelos corredores da Câmara dos Deputados com uma mala de dinheiro. A ação é uma clara referência à gravação onde o ex-assessor da Presidência e ex-deputado, Rodrigo Rocha Loures recebe uma mala com R$ 500 mil da JBS e em seguida sai correndo e entra em um táxi.

O plenário da Câmara dos Deputados pode decidir, nesta quarta-feira (2), sobre a admissibilidade do julgamento da denúncia contra o presidente Michel Temer pelo suposto crime de corrupção passiva, a base aliada do governo busca alcançar o quórum para votação, de 342 deputados. Embora estejam na Câmara, os oposicionistas reafirmaram que vão manter a estratégia de só registrar presença em plenário depois que o quórum for atingido.