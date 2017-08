Deputado Wladimir Costa assedia jornalista em Brasília

Depois de fazer uma tatuagem com o nome de Michel Temer e ser flagrando pedindo “nudes” durante a votação do prosseguimento da denúncia contra o presidente na Câmara nesta semana, o deputado Wladimir Costa (SD-PA) voltou a virar notícia. Dessa vez por assediar uma jornalista durante uma entrevista.

Na noite da última terça-feira (1/8), ainda no embalo do assunto sobre a tatuagem, em um jantar que reunia deputados, Costa afirmou que o presidente teria gostado da arte.

Alguns jornalistas presentes questionaram se a tatuagem era de verdade ou feita de henna. Uma delas foi a repórter Basília Rodrigues, da CBN, que pediu ao deputado que mostrasse a arte novamente. Como resposta, escutou uma frase machista, misógina e antiética: “Pra você, só se for o corpo inteiro.”

A profissional usou sua conta em uma rede social para relatar o caso. “Penso, em que momento eu dei a minha testa pra esse deputado tatuar ‘idiota’? Ou mais: ‘mulher idiota’. Havia outros deputados, jornalistas e até câmeras de TV focados nele. Mas nada disso ‘evitou’ uma gracinha ou uma ‘desgracinha’ machista. Parlamentares constrangidos vieram me pedir desculpas pelo comportamento do nobre colega.”

Ainda assim, a jornalista tentou novamente uma resposta sobre a veracidade da tatuagem. “Deputado, se o senhor puder ter um pouquinho mais de respeito por eu ser uma repórter e mulher. O senhor falou que não é de henna, agora a gente quer mostrar.”

Wladimir Costa respondeu: “Eu tenho várias tatuagens no corpo inteiro, amor”. A repórter insiste “Hum, que fofo. O senhor não quer mostrar”. Basília continua o relato dizendo que o deputado segue se afastando nesse momento, levanta o dedo rindo, coloca na altura da própria boca e fala sem voz, só mexendo os lábios: ‘Não’. Eu repito: ‘Então é porque é de henna…’, ele balança a cabeça concordando e sai rindo”, continua a jornalista.

Entidades já se posicionaram em apoio à repórter. O Sindicato dos Jornalistas soltou uma nota repudiando a ação do deputado e lembrando que as mulheres jornalistas já sofrem diariamente com preconceito e machismo.

Confira a nota na íntegra:

Nós, jornalistas do Distrito Federal, viemos a público rechaçar a conduta antiética, misógina, machista e racista do deputado Wladimir Costa (SD-PA) contra a jornalista Basília Rodrigues, da CBN. Na noite do dia 1º de agosto, durante o exercício da profissão, Basília foi assediada sexual e moralmente pelo parlamentar.

A jornalista expôs o fato em sua página no facebook. O relato foi intitulando como “Um ensaio sobre a idiotice”. A repórter afirma que questionou se a tatuagem em homenagem ao presidente Michel Temer era de verdade e se o deputado poderia mostrar a imagem. Em resposta, Wladimir disse: “Pra você, só se for o corpo inteiro”.

Basília também relata que o deputado em questão, ao ser indagado novamente, fez outras colocações e até mesmo gestos, ambos muito desrespeitosos. Para além disso, os atos foram presenciados pelos jornalistas e deputados que estavam no local, colocando a profissional em uma situação bem delicada e vexatória (Confira o relato completo aqui).

Mesmo diante de um período questionável, do ponto de vista dos direitos e representações, faz-se necessário que situações como esta sejam expostas e veementemente combatidas. O teatro criado tendo personagens políticos bizarros como protagonistas não podem ultrapassar os limites mínimos para uma relação respeitosa, entre políticos e profissionais da imprensa.

As mulheres jornalistas, em especial as negras, já estão submetidas a uma série de desigualdade e violências, dentro e fora das redações, que demandam de toda a sociedade atenção redobrada, ainda mais quando se trata de uma cobertura política de interesse público. Solidarizamo-nos à jornalista, que tem uma atuação destacada na cobertura política em Brasília, e nos colocamos à disposição para dar suporte jurídico, caso ela assim o queira. (EVARISTO -)

Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF

Coletivo das Mulheres Jornalistas do SJPDF

Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do DF (Cojira-DF)