Deputado Rocha Loures chega ao Aeroporto de Guarulhos e não fala com a imprensa

O deputado Rodrigo da Rocha Loures (PMDB-PR), citado na delação do empresário Joesley Batista por supostamente ter atuado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em troca de propina, acaba de retornar ao Brasil.



O voo dele pousou no Aeroporto de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, no começo da manhã. Ele estava em Nova York para encontro com investidores.



O parlamentar foi vaiado e alguns manifestantes pediram a prisão dele, conforme imagens exibidas por emissoras de televisão. Cercado por repórteres, Loures não comentou as denúncias sobre propina e entrou em um táxi sem informar seu destino.