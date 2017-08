Deputado que tatuou nome de Temer no braço é flagrado pedindo nudes durante votação

Deputado pelo Solidariedade-PA, Wladimir Costa era apenas mais um entre tantos outros nomes que preenchem as vagas no plenário da Câmara. No entanto, nos últimos dias, o deputado teve todos os holofotes voltados para si após situações um tanto quanto constrangedoras. Primeiro, Wladimir tatuou o nome do presidente do Brasil, Michel Temer, em um de seus braços, em sinal de admiração pelo governante. Já na última quarta-feira (2), enquanto a votação que rejeitaria a denúncia contra Temer por corrupção passiva corria solta no plenário, o deputado foi flagrado trocando mensagens íntimas pelo celular.

Em um dos registros, o deputado pede nudes pelo celular para uma mulher identificada apenas como M. Melo. “Mostra tua bunda, mostra. Afinal não são suas profissões que destacam como mulher é sua bunda. Vai lá! Põe aí, garota”, escreveu Wladimir, sem saber que estava sendo observado.

O registro da conversa foi feito pelo fotógrafo Lula Marques e compartilhado em sua conta no Facebook. Veja: