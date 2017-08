Deputado diz que mudanças podem não sair a tempo de 2018

O deputado federal Alessandro Molon (Rede-RJ) afirmou nesta quinta-feira, 31, ver a possibilidade de que os parlamentares não consigam nenhuma mudança eleitoral a tempo para o pleito de 2018. Segundo o deputado, integrante da comissão da reforma política na Câmara, o problema é que vários grupos que condicionam a votação em itens mais consensuais, como a questão da coligação proporcional e a cláusula de barreira, a temas mais polêmicos como o financiamento de campanha e o sistema de votação.



"Esse jogo de interesses múltiplos com atores diferenciados pode produzir um resultado igual a zero", alertou. Ontem, o líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) admitiu que a falta de acordo pode inviabilizar a aprovação da reforma política. Apesar da previsão de votar a proposta relatada pela deputada Shéridan (PSDB-RR), que prevê o fim das coligações e institui cláusula de barreira aos partidos, a discussão foi adiada para a próxima semana ou mesmo a seguinte, por causa do feriado de 7 de setembro.



O deputado acredita que o tema com menores chances de ser aprovado é alguma mudança no sistema eleitoral. "Nenhum deles consegue receber maioria constitucional, nem o distritão nem o distritão misto", ponderou. "Então a tendência é que se mantenha o atual com proibição de coligações e cláusula de desempenho, o que já seria avanço, embora muito modesto."

Plebiscito

A falta de consenso entre parlamentares sobre os temas da reforma política fez o deputado Marcus Pestana (PSDB-MG) voltar a defender um plebiscito.

Segundo o tucano, que participou de um debate sobre o financiamento de campanha na Fundação Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, o atual sistema político é um “monstrengo e não vai se reformar”.

O deputado disse que está com um texto pronto e pretende apresentá-lo ao final da data limite para que modificações na lei eleitoral sejam válidas para as próximas eleições, em sete de outubro. A proposta seria votar, juntamente com as eleições municipais de 2020, em quatro temas: financiamento de campanha, sistema eleitoral, sistema de governo e estrutura e organização do Estado.