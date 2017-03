Deputado adota ideia de Janot em projeto de abuso de autoridade

O deputado Miro Teixeira (Rede-RJ) protocolou ontem um projeto de lei sobre abuso de autoridade com base na sugestão de texto apresentada mais cedo pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Janot esteve no Congresso ontem e entregou a proposta pessoalmente aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). “Eu aprese...