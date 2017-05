Deputada estadual pede exoneração de secretário que compartilhou foto sua de camisola

O secretário de Comunicação de Mato Grosso, Kléber Lima, compartilhou em um grupo do WhatsApp uma foto da deputada estadual Janaína Riva (PMDB) de camisola e questionou "quem iria invadir a privacidade da ilustre deputada se ela mesma o faz?!". O comentário foi feito após reportagem do “Fantástico” revelar grampos clandestinos no núcleo de inteligência da Polícia Militar (PM) do Mato Grosso. A deputada foi uma das vítimas do esquema e teve seu celular grampeado.

Em seu perfil oficial no Facebook, a parlamentar se disse “estarrecida” com o machismo do secretário e cobra posicionamento do governador Pedro Taques.

Nesta terça-feira (16), Janaína Riva divulgou em uma rede social o ato de desagravo assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Na publicação a parlamentar ainda reiterou que, apesar das ameaças recebidas, quer a exoneração Kléber Lima.

De acordo com o portal de notícias G1, uma audiência entre as duas partes foi marcada para o próximo dia 2 de junho.