Demolição de imóveis na Cracolândia deixa feridos

A gestão João Doria (PSDB) iniciou a demolição de dois imóveis na Cracolândia, na região central da capital paulista, ainda com pessoas dentro. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas na tarde desta terça-feira, 23.



Os imóveis são localizados na Alameda Dino Bueno, onde ficava concentrado o "fluxo" antes da operação policial no domingo passado, 21. O motivo da demolição, segundo a Prefeitura, é para desarticular o domínio do Primeiro Comando da Capital (PCC), que controla o tráfico na região.



Nos imóveis havia moradores, que foram surpreendidos por retroescavadeiras por volta das 14 horas. No horário, o prefeito concedia entrevista no Largo Coração de Jesus, a poucos metros da Dino Bueno.



Doria foi informado sobre um tumulto, mas disse não ter informações sobre o que havia acontecido. Ao fim da entrevista, informou que já tinha dado uma volta pela região e foi embora.