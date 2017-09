Demóstenes Torres volta ao trabalho no Ministério Público 🎥

O ex-senador Demóstenes Torres voltou a trabalhar no Ministério Público de Goiás (MP-GO) na manhã desta segunda-feira (4). O retorno ao cargo de procurador de Justiça se deu após o término de férias de dois meses. Ele ainda tem direito a um ano de folgas - resultado de férias não gozadas entre 1999 e 2017, período em que atuou como secretário estadual de Segurança Pública e senador.

Demóstenes Torres reiterou ao POPULAR, em matéria publicada no dia 30 de agosto, sua intenção de se aposentar para atuar como advogado. Só que para que isso aconteça, ele precisa aguardar o fim do processo administrativo contra ele em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Demóstenes reassumiu o cargo de procurador de Justiça do MP-GO no dia 29 de junho deste ano. A convocação seguiu decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) que arquivou as ações penais contra ele no caso Cachoeira e revogou a liminar que o afastou da função. O ex-senador estava afastado do Ministério Público desde outubro de 2012 por conta dos processos.